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42 минуты назад

На ВЭФ ожидают гостей из более чем 60 стран

ТАСС

Гостей из порядка 60 стран ожидают на Восточном экономическом форуме, который пройдет с 5 по 8 сентября по Владивостоке. Об этом заявил в пятницу советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

На ВЭФ ожидают гостей из более чем 60 стран
Фото: ТАССТАСС

"Восточный экономический форум открывает осенний деловой сезон. Участники форума привыкли встречаться в сентябре на Дальнем Востоке. В этом году мы ждем гостей из более чем 60 стран, официальные делегации, инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии региона. Уверен, что наши партнеры и гости соскучились по живому диалогу, который подкрепляется внушительной деловой программой форума", - цитирует Кобякова пресс-служба "Росконгресса".

Более 90 деловых мероприятий запланировано в рамках форума, свыше 330 спикеров и модераторов примут участие в ВЭФ, добавили в пресс-службе.

Сессии в рамках деловой программы ВЭФ-2022 разделены на шесть тематических блоков: "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением", "Мировое разделение труда: от старых связей к созданию новых", "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?", "Создаем новое качество жизни для людей", "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" и "Патриотизм на смену толерантности". Особое место в программе занимает блок "Молодежный ВЭФ". Он включает презентацию программы "Муравьев-Амурский - 2030", а также обсуждение социальных сетей, молодежного предпринимательства, будущего финансового рынка, бизнес-образования и карьеры.

VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Экономика,ВЭФ-2022,Антон Кобяков,
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