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30 минут назад

Макрон: алжирский газ не изменит ситуацию с газоснабжением Франции

Алиса Селезнёва

Газ из Алжира не сможет серьезно повлиять на ситуацию с газоснабжением Франции. Об этом заявил сегодня французский президент Эммануэль Макрон, пишет ТАСС.

Макрон: алжирский газ не изменит ситуацию с газоснабжением Франции
Фото: ReutersReuters

Ранее президент Франции прибыл с визитом в Алжир. Елисейский дворец заявил о дружеском характере поездки главы государства. Однако СМИ обратили внимание на газовую направленность поездки Макрона, о которой говорит включение в делегацию гендиректора энергетической компании Engie.

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства отметил, что Франция «не настолько зависит от газа», в энергобалансе страны на него приходится около 20%.

«Алжирский газ не может изменить ситуацию [с газоснабжением Франции]. Доля Алжира в общем объеме поставок газа она составляет 8-9%», - пояснил Эммануэль Макрон.

При этом он обратил внимание на «вклад Алжира в диверсификацию газоснабжения Европы».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил за отказ от закрытия трех последних немецких АЭС, которое ожидалось до конца 2022 года. Это связано с тем, что Европа может в скором времени столкнуться с масштабным энергокризисом в связи с сокращением поставок газа из России.

Экономика,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,
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