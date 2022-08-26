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41 минуту назад

Камчатку представят на выставке «Улица Дальнего Востока» в дни ВЭФ-2022

Секрет Фирмы

Камчатский край покажет проекты для инвесторов и туристов в рамках выставки «Улица Дальнего Востока», которая начнёт работу во Владивостоке 5 сентября, в день открытия Восточного экономического форума.

Камчатку представят на выставке «Улица Дальнего Востока» в дни ВЭФ-2022
Фото: Pxhere , CCOPxhere , CCO

Пространство экспозиции Камчатки разделят на тематические зоны, которые продемонстрируют многообразие этого дальневосточного региона.

В зоне, посвящённой туризму, посетителям представят ключевые отраслевые инвестиционные проекты, интерактивный сервис по проекту Росреестра «Земля для туризма» и макет нового аэропорта региона.

На выставке можно будет узнать не только о природе и экологии уникального региона, но и о приоритетных отраслях развития Камчатского края. Это прежде всего рыбохозяйственный комплекс, транспорт, судоремонт и логистика, зелёная энергетика.

Выставка «Улица Дальнего Востока» пройдёт с 5 по 11 сентября 2022 года на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета. Среди её заявленных целей — презентация новых условий инвестирования и ведения бизнеса, таких как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, господдержка перспективных инвестпроектов.

Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Организаторы уже анонсировали темы, которые будут там обсуждаться.

Экономика,ВЭФ-2022,Росреестр,
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