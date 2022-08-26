Саудовская Аравия хочет покупать больше продуктов из РФ

Саудовская Аравия хочет покупать у России больше продуктов, сообщил Sputnik Arabic член Саудовской экономической ассоциации Сулейман Ассаф.
Он отметил, что Россия — один из крупнейших экспортеров продуктов в мире, и Саудовская Аравия заинтересована в том, чтобы развивать более тесное сотрудничество в этой сфере.
«И если сейчас товарооборот составляет $700 млн, то в течение пяти лет эта цифра точно удвоится», — сказал Ассаф.
Как отмечает издание, Саудовская Аравия покупает у России говядину, баранину, птицу и подсолнечное масло.
Ранее генеральный директор бурильной компании Canary из Денвера Дэн Эберхарт заявил, что Саудовская Аравия более близка Москве, чем Вашингтону.
Генсек ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс до этого заявил о важной роли России в поддержании стабильности на рынке нефти.