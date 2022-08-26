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2 часа назад

Саудовская Аравия хочет покупать больше продуктов из РФ

Газета.Ru

Саудовская Аравия хочет покупать у России больше продуктов, сообщил Sputnik Arabic член Саудовской экономической ассоциации Сулейман Ассаф.

Саудовская Аравия хочет покупать больше продуктов из РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он отметил, что Россия — один из крупнейших экспортеров продуктов в мире, и Саудовская Аравия заинтересована в том, чтобы развивать более тесное сотрудничество в этой сфере.

«И если сейчас товарооборот составляет $700 млн, то в течение пяти лет эта цифра точно удвоится», — сказал Ассаф.

Как отмечает издание, Саудовская Аравия покупает у России говядину, баранину, птицу и подсолнечное масло.

Ранее генеральный директор бурильной компании Canary из Денвера Дэн Эберхарт заявил, что Саудовская Аравия более близка Москве, чем Вашингтону.

Генсек ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс до этого заявил о важной роли России в поддержании стабильности на рынке нефти.

Экономика,ОПЕК,
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