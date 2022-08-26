Экономика и будущее России: чему посвящены основные треки ВЭФ-2022

На официальном сайте Восточного экономического форума опубликовали подробную программу мероприятий. ВЭФ-2022 состоится с 5 по 8 сентября, его главная тема – «На пути к многополярному миру».

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«Форум стал одним из важных инструментов развития всего Дальнего Востока. Его главная задача – привлечение инвесторов и получение обратной связи от бизнеса», – отметил полномочный представитель президента в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.

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Он добавил, что ВЭФ открывает возможность для диалога инвесторов, представителей бизнеса и власти, обсуждения важных вопросов и проведения официальных встреч и переговоров. Также на форуме заключаются соглашения и контракты, отметил Трутнев.

В 2022 году сессии ВЭФ разделены на 6 направлений, посвященных определенной тематике. Они затронут патриотизм, финансовые рынки, логистику и многое другое.

«В этом году мы ждем гостей из более чем 60 стран, официальные делегации, инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии региона», – отметил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

В первый день ВЭФ состоится II Международный форум по сохранению тигра. Его главная задача – привлечь внимание разных стран к проблеме сохранения животного. На полях форума состоятся бизнес-диалоги разных стран.

Кроме того, на ВЭФ пройдет заседание Делового совета по развитию Дальнего Востока РФ и северо-восточных провинций КРН, а также конференция по инвестициям и торговле в Арктике. Мероприятия, посвященные месту России в мире, включают в себя сессии, посвященные будущему международных отношений, экономике, промышленности и так далее.

Трек «Мировое разделение труда» объединит участников обсуждением отдельных отраслей экономики. На деловой программе, посвященной финансовым рынкам, поговорят о банковской сфере, балансе мировых валют и так далее. Блок «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» объединит сессии о БАМе и Транссибе, СМП, аэропортовой инфраструктуре ДФО и многом другом.