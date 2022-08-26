Центробанк раскритиковал новое бюджетное правило Минфина

«Исходя из ожидаемой нами динамики цены прибыльности добычи сланцевых производителей и цены нефти, балансирующей государственные бюджеты основных стран — экспортеров нефти, цена нефти Urals 60 долларов за баррель кажется существенно превышающей равновесный уровень для средне- и долгосрочного периода. Аналогичные, хотя и заметно более низкие, риски мы видим и со стороны объема добычи нефти в случае его фиксации на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки», — критикуют аналитики ЦБ.