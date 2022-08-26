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1 час назад

США заявили о планах увеличить поставки СПГ В Европу

Lenta.ru

США продолжают искать пути увеличения поставок СПГ в Европу для сокращения поставок природного газа из России, предстоит «дополнительная работа» на данном направлении. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, ее цитирует РИА Новости.

США заявили о планах увеличить поставки СПГ В Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жан-Пьер отметила, что США добиваются снижения зависимости региона от импорта российского газа. По ее словам, Вашингтон уже достиг прогресса в этом вопросе.

«С марта поставки природного газа в Европу увеличились на 84 процента по сравнению с 2021 годом . При этом доля американских поставок возросла в три раза. В действительности, поставки газа в Европу с марта выросли на 20 миллиардов кубометров в сравнении с предыдущим годом, что уже превышает обещанные президентом Байденом объемы», — сообщила она на брифинге.

Цены на газ в Европе приблизились к 3500 долларам

При этом представитель Белого дома не согласилась с прогнозом ряда экспертов о том, что приближающаяся зима и дефицит газа в европейских хранилищах может привести к расколу в единстве стран Запада.

«Мы уверены, что этот союз, это партнерство продолжат существовать. Мы также намерены обеспечить наших партнеров на Украине необходимыми средствами для продолжения борьбы за ее суверенитет», — заверила она.

Ранее сообщалось, что цены на газ на европейском хабе TTF приблизились к 3500 долларам за тысячу кубометров. Кроме того, стало известно, что Норвегия отказалась снизить цены на газ для Европы. Министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд объяснил это тем, что работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе.

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