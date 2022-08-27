Названы три причины устойчивости России

Экономика России не развалилась под санкционным давлением со стороны Запада по трем причинам. Об этом пишет британское издание The Economist, передает РИА Новости.

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Как указано в публикации, первая причина — оперативные и грамотные действия Центрального банка РФ. Регулятор принял меры, с помощью которых удалось предотвратить экономический коллапс. Например, усиленный контроль за капиталом и двойная ставка в феврале помогли снизить инфляцию и укрепить российскую валюту.

Вторая причина — исторически обусловленная готовность России к экономическому кризису. Издание уточняет, что за четверть века страна уже в пятый раз столкнулась с подобной проблемой — предыдущие кризисы были в 1998, 2008, 2014 и 2020 годах. The Economist пишет, что россияне закалены жизнью в суровых экономических условиях и умеют приспосабливаться к возникающим трудностям.

Третья причина — богатые месторождения нефти. По данным Международного энергетического агентства, санкции со стороны Европы и США практически не повлияли на добычу ископаемого топлива в РФ. С начала боевых действий на территории Украины Европейский союз закупил у России нефти на 85 миллиардов долларов.