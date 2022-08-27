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41 минуту назад

Названы три причины устойчивости России

Елена Прошина

Экономика России не развалилась под санкционным давлением со стороны Запада по трем причинам. Об этом пишет британское издание The Economist, передает РИА Новости.

Названы три причины устойчивости России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указано в публикации, первая причина — оперативные и грамотные действия Центрального банка РФ. Регулятор принял меры, с помощью которых удалось предотвратить экономический коллапс. Например, усиленный контроль за капиталом и двойная ставка в феврале помогли снизить инфляцию и укрепить российскую валюту.

Вторая причина — исторически обусловленная готовность России к экономическому кризису. Издание уточняет, что за четверть века страна уже в пятый раз столкнулась с подобной проблемой — предыдущие кризисы были в 1998, 2008, 2014 и 2020 годах. The Economist пишет, что россияне закалены жизнью в суровых экономических условиях и умеют приспосабливаться к возникающим трудностям.

Третья причина — богатые месторождения нефти. По данным Международного энергетического агентства, санкции со стороны Европы и США практически не повлияли на добычу ископаемого топлива в РФ. С начала боевых действий на территории Украины Европейский союз закупил у России нефти на 85 миллиардов долларов.

The Economist приходит к выводу, что санкции против России не принесли ожидаемого Западом результата.

Экономика,Банк России,Международное энергетическое агентство,ЕС,
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