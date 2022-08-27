В Москву отправился первый «чайный» поезд

Первый поезд, нагруженный 50 контейнерами с чаем, отправился из Уханя в Москву в рамках нового проекта «Специальные чайные экспортные поезда в Россию». Планируется, что чайные поезда из Китая в Россию будут курсировать на регулярной основе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал торгового представительства России в Китае.

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Как говорится в сообщении, первый железнодорожный состав из 50 контейнеров с общим весом около 1 тысячи тонн отправился из Уханя в Москву. На церемонии в честь этого события присутствовали заместитель главы Народного правительства провинции Хубэй Ян Юньянь, сотрудники Министерства сельского хозяйства и сельских дел Китая, а также представители деловых кругов.

Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский рассказал, что Ухань внес весомый вклад в существующую традицию чаепития в России. Он напомнил, что этот город в середине 18 века был центром чайной торговли между Россией и Китаем. По его словам, около 80% объема всей торговли между двумя странами приходилось на чай. По этой причине дорогу, по которой осуществлялись поставки, называли Великим чайным путем, пояснил Дахновский. Он пожелал проекту благополучной реализации.