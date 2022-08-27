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59 минут назад

Из Уханя в Москву отправился первый «чайный» поезд

Елена Прошина

Первый поезд, нагруженный 50 контейнерами с чаем, отправился из Уханя в Москву в рамках нового проекта «Специальные чайные экспортные поезда в Россию». Планируется, что чайные поезда из Китая в Россию будут курсировать на регулярной основе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал торгового представительства России в Китае.

В Москву отправился первый «чайный» поезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, первый железнодорожный состав из 50 контейнеров с общим весом около 1 тысячи тонн отправился из Уханя в Москву. На церемонии в честь этого события присутствовали заместитель главы Народного правительства провинции Хубэй Ян Юньянь, сотрудники Министерства сельского хозяйства и сельских дел Китая, а также представители деловых кругов.

Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский рассказал, что Ухань внес весомый вклад в существующую традицию чаепития в России. Он напомнил, что этот город в середине 18 века был центром чайной торговли между Россией и Китаем. По его словам, около 80% объема всей торговли между двумя странами приходилось на чай. По этой причине дорогу, по которой осуществлялись поставки, называли Великим чайным путем, пояснил Дахновский. Он пожелал проекту благополучной реализации.

Отмечается, что поезда с чаем из Уханя в Россию будут курсировать на регулярной основе.

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