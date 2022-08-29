США начали увеличивать поставки газа в Европу

После завершения летних профилактических ремонтов американские предприятия начали увеличивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Загрузка заводов достигла максимума с конца июня, на производство идет 325 миллионов кубометров газа в сутки, причем в ближайшее время показатели будут расти. Об этом со ссылкой на данные Platts пишет «Коммерсантъ».

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Увеличение предложения обеспечивает и постепенный ввод мощностей нового завода Calcasieu Pass с годовым объемом в 12 миллионов тонн СПГ. Однако до значений весны поставки пока не дошли, поскольку устранить все последствия аварии на заводе Freeport (23 процента всех мощностей по сжижению в стране) удастся не раньше ноября.

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Поставщики пытаются максимально увеличить выпуск для того, чтобы воспользоваться высокими ценами на газ в Европе. В конце августа стоимость СПГ на хабе Henry hub (основная площадка в США) примерно в десять раз ниже, чем в Европе.

Таким образом, компании с долгосрочными контрактами получают сверхприбыли — даже с учетом возросшей стоимости поставки продавать газ удается в пять раз дороже. Трейдеры могут получать до 2,1 тысячи долларов чистой прибыли за тысячу кубометров при продаже СПГ прямо у разгрузочного терминала.

Ситуация может вызвать резкий приток инвестиций в инфраструктуру по экспорту СПГ. Только на одном Freeport денежный поток трейдеров за год может составить 29 миллиардов долларов, хотя сам завод обошелся всего в 12,5 миллиарда. Получается, что даже с учетом инфляции и роста других издержек строительство предприятия окупается всего за год.

В настоящее время в активной стадии строительства в США находятся в также заводы Golden Pass (12 миллионов тонн) и Plaquemines LNG (13,3 миллиона тонн). Вместе с ними расширяется проект Corpus Christi — дополнительный объем составит 11,5 миллиона тонн. В совокупности в 2023-2025 годах они дадут 49 миллионов тонн СПГ, что эквивалентно половине того объема, что в 2021 году поставил в Европу российский «Газпром».

В текущем году также могут быть принятые решения по дополнительным проектам общей мощностью 80 миллионов тонн в год, что полностью компенсирует поставки российского газа в Европу. Разрешения на строительства заводов уже получены, в некоторых случаях уже заключены контракты с подрядчиками.