Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
22 минуты назад

Bloomberg: Россия может позволить себе перекрыть газ в ЕС на год

Ura.Ru

Россия может прекратить весь экспорт газа в страны Евросоюза чуть более чем на один год без негативных последствий для собственной экономики. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на экономиста консалтинговой компании Лиама Пича.

Bloomberg: Россия может позволить себе перекрыть газ в ЕС на год
Фото: ТАССТАСС

«До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка», — говорится в материале.

По словам экономиста, нынешних доходов от газа Москве хватит «чуть более чем на год» прекращения поставок в Евросоюз.

«Россия может зарабатывать до 20 миллиардов долларов в квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов », — добавил Пич.

Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала спецоперации РФ на Украине. 26 августа фьючерсная цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года. Экс-президент Чехии предрекал крах Запада при полном отказе от российских энергоресурсов.

Экономика,ЕС,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители