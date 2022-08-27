Bloomberg: Россия может позволить себе перекрыть газ в ЕС на год

Россия может прекратить весь экспорт газа в страны Евросоюза чуть более чем на один год без негативных последствий для собственной экономики. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на экономиста консалтинговой компании Лиама Пича.

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«До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка», — говорится в материале.

По словам экономиста, нынешних доходов от газа Москве хватит «чуть более чем на год» прекращения поставок в Евросоюз.

«Россия может зарабатывать до 20 миллиардов долларов в квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов », — добавил Пич.