В Венгрии назвали страны-двигатели мировых экономических изменений

«Мы никогда не дискриминировали предприятия ни по признаку географии, ни по признаку партии, всех, кто мог внести вклад в развитие венгерской экономики, мы поддерживали. И необходимо признать, что этот мировой кризис еще сильнее подтвердил, что пассаты крупных преобразований в мировой экономике сегодня определенно дуют с востока... Ситуация такова, что сращивание западной и китайской экономик — это факт, с которым можно пытаться бороться средствами коммуникации, но это так», — подчеркнул глава МИД Сербии.