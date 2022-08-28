Британия слукавила насчет полного отказа от топлива из РФ

Британские власти не смогли полностью избавиться от закупки топлива из России, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg.

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По данным отчета Бюро национальной статистики Соединенного Королевства, в июне страна не смогла остановить импорт российских энергоносителей. Согласно информации Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, Лондон по-прежнему приобретает топливо из России.

Так, импорт дизельного топлива в июне составил около половины от общего объема 2021 года. Импорт дизельного топлива из РФ - 106 тысяч тонн в месяц или 1,8% от общего объема импорта Великобритании.

Лукавство в первом отчете состоит в том, какие данные учитываются при составлении статистики. Данные Бюро основаны на прямых поставках: на стране, из которой осуществляется импорт. Статистика Департамента рассматривает именно происхождение топлива.