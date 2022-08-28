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1 час назад

Bloomberg: Британия слукавила насчет полного отказа от топлива из России

Елена Прошина

Британские власти не смогли полностью избавиться от закупки топлива из России, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Британия слукавила насчет полного отказа от топлива из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным отчета Бюро национальной статистики Соединенного Королевства, в июне страна не смогла остановить импорт российских энергоносителей. Согласно информации Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, Лондон по-прежнему приобретает топливо из России.

Так, импорт дизельного топлива в июне составил около половины от общего объема 2021 года. Импорт дизельного топлива из РФ - 106 тысяч тонн в месяц или 1,8% от общего объема импорта Великобритании.

Лукавство в первом отчете состоит в том, какие данные учитываются при составлении статистики. Данные Бюро основаны на прямых поставках: на стране, из которой осуществляется импорт. Статистика Департамента рассматривает именно происхождение топлива.

Как отмечает Bloomberg, ранее некоторые участники энергетического рынка обсуждали идею транспортировки российских энергоносителей через другие порты до прибытия в Великобританию. После начала кризиса вокруг Украины Британия стала закупать больше дизельного топлива из других государств. На этом фоне особенно выделяется Бельгия, откуда поставки выросли в период с марта по июль. В то же время Бельгия увеличила импорт энергоносителей из России.

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