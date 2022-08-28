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1 час назад

Bloomberg: РФ может прекратить поставки газа в Европу на год без негативных последствий

Газета.Ruиещё 1

Россия может прекратить поставки газа в Европу на год без каких-либо негативных последствий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитика британской компании Capital Economics Лайама Пича.

По его словам, из-за высоких цен на энергоносители Россия зарабатывает до 20 млрд долларов в квартал на продаже газа, несмотря на сокращение объемов поставок. Цена на газ в Европе в пятницу превысила 3,5 тысячи за 1 тысячу кубометров впервые с марта.

СМИ: в ФРГ создали холдинговую компанию для возможной национализации Gazprom Germania

Увеличение тарифов на электроэнергию может обернуться для европейцев катастрофой. Ранее Der Spiegel писал, что цена на газ на энергорынке Европы выросла до рекордного показателя в €340 за мегаватт-час.

По данным издания, цена на газ растет из-за того, что европейские страны боятся остановки поставок топлива из России. При этом уже с начала 2022 года его цена для Европы выросла более чем в три раза.

Экономика,Газпром,
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