Daily Express: «Россия может нанести ЕС смертельный удар 2 сентября»

Аналитик Тибо Спирле в статье для Daily Express рассказал о возможных последствиях полного прекращения поставок по газопроводу «Северный поток-1». По его мнению, это станет фатальным ударом для Европейского союза.

Фото:

Отмечается, что 19 августа компания «Газпром» предупредила о том, что «31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток» для проведения плановых работ.

Тибо Спирле подчеркнул, что лидеры стран ЕС озабочены приостановкой поставок голубого топлива по трубопроводу.

«У лидеров ЕС есть опасения, что Кремль может продлить закрытие «СП-1» на более длительный срок и, возможно, последний», - пояснил эксперт.

Обозреватель напомнил, что летом 2022 году Россия проводила техобслуживание газопровода в течение 10 дней. Это привело к кризису на энергетических рынках Европы и тому, что государства начали в экстренном порядке заполнять свои газовые хранилища (ПХГ).