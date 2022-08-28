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1 час назад

Daily Express: «Россия может нанести ЕС смертельный удар 2 сентября»

Илья Родин

Аналитик Тибо Спирле в статье для Daily Express рассказал о возможных последствиях полного прекращения поставок по газопроводу «Северный поток-1». По его мнению, это станет фатальным ударом для Европейского союза.

Daily Express: «Россия может нанести ЕС смертельный удар 2 сентября»
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Отмечается, что 19 августа компания «Газпром» предупредила о том, что «31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток» для проведения плановых работ.

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Тибо Спирле подчеркнул, что лидеры стран ЕС озабочены приостановкой поставок голубого топлива по трубопроводу.

«У лидеров ЕС есть опасения, что Кремль может продлить закрытие «СП-1» на более длительный срок и, возможно, последний», - пояснил эксперт.

Обозреватель напомнил, что летом 2022 году Россия проводила техобслуживание газопровода в течение 10 дней. Это привело к кризису на энергетических рынках Европы и тому, что государства начали в экстренном порядке заполнять свои газовые хранилища (ПХГ).

По его данным, окончательное прекращение поставок газа по СП-1 может привести к исчерпанию запасов в ПХГ к январю 2023 года. Европа не сможет найти поставщиков энергоресурса к этому сроку и возместить столь значительный дефицит.

Экономика,Газпром,ЕС,
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