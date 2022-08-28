В Афганистане назвали удачными переговоры с РФ по нефти и газу

В Минпромторге Афганистана заявили, что переговоры с Москвой о поставках нефти и газа в страну оказались удачными. Договор будет подписан в ближайшее время. Об этом пишет портал TOLOnews.

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Глава ведомства Нуруддин Азиз пояснил, что западные страны ввели ограничительные меры против большинства российских и афганских банков. Поэтому передача денежных средств будет осуществляться через кредитные организации других государств.

Чиновник уточнил, что финансисты ведут работу над деталями сделки, обсуждают с российской стороной конкретные механизмы перевода денег.

Азиз рассказал также, что в рамках визита в Россию посетил Татарстан, где встретился с главой республики Рустамом Миннихановым. Во время беседы он пригласил президента РТ посетить Афганистан.