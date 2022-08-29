Daily Express пишет о хаосе в Европе, которая готовится к смертельному удару Путина – полной остановке “Северного потока”.

Анонсированная “Газпромом” остановка “Северного потока-1” с 31 августа по 2 сентября вызвала панику в Европе, которая опасается, что Кремль полностью прекратит поставки газа перед началом зимы.

Издание напоминает, что в рамках обостряющейся энергетической войны Москва уже останавливала в прошлом месяце на 10 дней прокачку газа по СП-1, что вынудило страны ЕС закупать газ по диким ценам, чтобы наполнить ПГХ в опасении, что этот магистральный газопровод после ремонта уже не заработает.

Сейчас история повторяется, и намеки Кремля на то, что газа Европа зимой не получит становятся все более недвусмысленными.

Доктор Бенджамин Шмитт, бывший советник Государственного департамента США по энергетической безопасности в Европе полагает, что цель Путина – создать неопределенность точно так же, как это было при предполагаемом ежегодном обычном отключении газа, которое произошло в июле. Однако даже доктор Шмитт не знает ответа на вопрос: “Включит ли Российская Федерация газ после этого?”

Издание сообщает, что согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), европейские хранилища газа сейчас заполнены на 78,67%. Но остановка СП-1 приведет к тому, что эти запасы истощатся к началу 2023 года, а альтернативных поставщиков газа у Европы нет.

Поэтому премьер-министр Чехии Петр Фиала, чья страна сейчас председательствует в ЕС, призвал к созыву экстренного заседания, чтобы определить “чрезвычайные меры для решения энергетической ситуации”.

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