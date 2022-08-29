Reuters: жители Польши выстроились в очереди за углем

«Это за гранью воображения. Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему», — заявил один из стоящих в очереди за углем, 57-летний пенсионер Артур, который приехал из Свидника, находящегося в 30 км от шахты.