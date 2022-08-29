Для России резко подорожали перевозки электроники из Китая

Cтоимость контейнерных перевозок электроники и бытовой техники из Китая увеличилась вдвое по сравнению с февралем этого года. Об этом сообщили российские дистрибуторы, передает «Коммерсант».

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Так, цены на перевозки выросли с 6 до 11,5 тысяч долларов за один контейнер. Как пояснил менеджер по логистике компании diHouse Дмитрий Денисенко, Китай сократил планы отправки поездов в Россию, и из-за увеличившегося спроса выросли и цены. При этом стоимость грузовых авиаперевозок и вовсе увеличилась в три раза с конца марта.

«Прямых рейсов из Китая мало, а компаний, которые могут доставлять грузы, содержащие литиевые батареи, вообще единицы», — пояснил он.

По словам главы российского представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеба Мишина, в основном цены поднимают компании из Турции и Китая из-за возросшего объема поставок из этих стран. В частности, число провайдеров таких услуг сократилось из-за ухода из России ряда логистических компаний.

«Те, кто остался, поднимают цены, можно сказать, что образовалась некая квазимонополия», — рассказал Мишин.