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54 минуты назад

Синоптики предупредили, что тайфун "Хиннамнор" может испортить погоду на ВЭФ

ТАСС

Сильный тропический шторм "Хиннамнор", который в ближайшие три дня разовьется до супертайфуна, может серьезно испортить погоду во Владивостоке во время Восточного экономического форума 5-7 сентября, сообщает в понедельник пресс-служба Приморского гидрометцентра.

Тайфун «Хиннамнор» может испортить погоду на ВЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"28 августа в Тихом океане из тропической депрессии образовался тропический шторм, 11-ый в этом году, и получил имя Hinnamnor. В ближайшие трое суток, продолжая смещаться в западном направлении, вихрь разовьется до супертайфуна. С момента образования тропической депрессии ее прогностические траектории постоянно менялись. По последним расчетам <…> в период с 5 по 7 сентября в Приморье пройдут дожди с фронтальными разделами", - говорится в сообщении.

Синоптики подчеркивают, что, учитывая большой срок прогноза, расчеты траектории тайфуна, скорее всего, изменятся. Наиболее точными расчеты будут после того, как вихрь пройдет "точку поворота" и развернется на северо-восток. Приморский гидрометцентр проводит непрерывный мониторинг всей поступающей информации.

Тайфуны в Приморском крае почти ежегодно приносят разрушения инфраструктуры, иногда жилья. В 2021 году впервые за последние 10 лет ни один тайфун не вышел на Приморский край, а в 2022 году без тайфунов в регионе прошло все лето.

VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Экономика,ВЭФ-2022,
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