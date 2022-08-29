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42 минуты назад

Во Франции заявили о готовности поставлять газ Германии

ТАСС

Франция готова обеспечить поставки газа в Германию. Об этом заявила в понедельник госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун в эфире телеканала France 2.

Во Франции заявили о готовности поставлять газ Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Германия нам поставляет электроэнергию, потому что она нам необходима, а мы обязались поставлять ей газ", - сказала Бун.

Она назвала это "примером европейской солидарности". Одновременно госсекретарь отметила, что страны ЕС намерены координировать действия по сокращению и оптимизации энергопотребления.

Вместе с тем Бун признала, что цены на электроэнергию во Франции продолжат рост в 2023 году. Как сообщила ранее газета Le Parisien, оптовые цены на электроэнергию в стране в будущем году могут вырасти в 10 раз. Если год назад цена за 1 мегаватт-час составляла €85, то в следующем году, согласно прогнозам экономистов, она превысит €1 тыс.

В августе во Франции был принят комплекс мер по защите покупательной способности населения. Он предусматривает ряд выплат и компенсаций, прежде всего людям с низкими доходами.

Экономика,ЕС,
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