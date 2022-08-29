Польше предсказали голодный армагеддон

Подорожание газа может привести к тому, что через две недели в Польше может прекратиться производство продовольствия и начнется голодный армагеддон. Об этом пишет обозреватель Polityka Джоанна Сольска

«Прекращение производства азотных удобрений ударит по фермерам, но также может через несколько дней парализовать все производство продуктов питания в стране. Если правительство не проснется, нам грозит армагеддон», — отметила Сольска.

По ее словам, уже в ближайшие дни с полок в продуктовых магазинах пропадут мясо, сыры и напитки. При этом для производителей удобрения вполне логично прекратить производство, так как газ вырос в цене в десятки раз всего за два года.

Она раскритиковала министра сельского хозяйства Генриха Ковальчика, так как тот дал ложные обещания фермерам, что в стране не будет дефицита удобрений. В итоге производители перестали их выпускать уже летом, когда спрос на газ традиционно ниже. Поэтому непонятно, как производство удобрений может возобновиться зимой, когда цены на газ будут существенно выше.