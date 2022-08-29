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23 минуты назад

Polityka: до голодного армагеддона в Польше осталось две недели

Газета.Ru

Подорожание газа может привести к тому, что через две недели в Польше может прекратиться производство продовольствия и начнется голодный армагеддон. Об этом пишет обозреватель Polityka Джоанна Сольска

Польше предсказали голодный армагеддон
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Прекращение производства азотных удобрений ударит по фермерам, но также может через несколько дней парализовать все производство продуктов питания в стране. Если правительство не проснется, нам грозит армагеддон», — отметила Сольска.

По ее словам, уже в ближайшие дни с полок в продуктовых магазинах пропадут мясо, сыры и напитки. При этом для производителей удобрения вполне логично прекратить производство, так как газ вырос в цене в десятки раз всего за два года.

Она раскритиковала министра сельского хозяйства Генриха Ковальчика, так как тот дал ложные обещания фермерам, что в стране не будет дефицита удобрений. В итоге производители перестали их выпускать уже летом, когда спрос на газ традиционно ниже. Поэтому непонятно, как производство удобрений может возобновиться зимой, когда цены на газ будут существенно выше.

11 августа польское издание Newsweek сообщило, что жителей Польши «обрадовали» тем, что этой зимой они не получат газ по трубопроводу нового проекта Baltic Pipe («Балтийская труба»), так как строительство все еще не завершено.

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