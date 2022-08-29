Головному танкеру новой серии на СПГ-топливе присвоят имя во время ВЭФ

Торжественная церемония присвоения имени "Океанский проспект" головному судну серии крупнотоннажных нефтеналивных танкеров нового поколения, которые работают на сжиженном природном газе (СПГ), пройдет во время Восточного экономического форума (ВЭФ) в Приморском крае, сообщили во вторник в пресс-службе Фонда Росконгресс.
"7 сентября 2022 года в рамках VII Восточного экономического форума состоится проведение важного мероприятия для судостроительной отрасли и российского коммерческого судоходства - торжественной церемонии имянаречения и подъема государственного флага Российской Федерации на борту головного судна серии крупнотоннажных нефтеналивных танкеров нового поколения типоразмера "Афрамакс", использующих сжиженный природный газ (СПГ) в качестве основного вида топлива", - говорится в сообщении.
Как уточнили в фонде, новое судно является лучшим в своем классе по показателям энергетической эффективности и техническим решениям, оно будет заниматься экспортными перевозками из российских портов в интересах госкорпорации "Роснефть".
Строительством танкера занимается судостроительный комплекс "Звезда" по соглашению с "Совкомфлотом", "Роснефтью" и ВЭБ.РФ, которое стороны подписали в сентябре 2018 года на IV Восточном экономическом форуме в присутствии президента РФ Владимира Путина. Всего соглашение предусматривает строительство двух крупнотоннажных нефтеналивных танкеров с отфрахтованием этих судов "Роснефти" на основании 20-летних тайм-чартерных договоров.
"Ледовый класс позволяет ему круглогодично перевозить нефть из районов со сложными ледовыми условиями, включая субарктические моря и российские порты Балтийского региона. Главная и вспомогательная энергетические установки танкера могут работать как на традиционных видах судового топлива, так и на сжиженном природном газе. Эксплуатация танкера на СПГ-топливе существенно уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу: углекислого газа - на 26%, оксидов азота - на 94%, оксидов серы и мелкодисперсных частиц (сажи) - на 100% по сравнению с аналогичными судами, работающими на тяжелом топливе", - подчеркнули в пресс-службе.
VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.