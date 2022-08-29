Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Головному танкеру новой серии на СПГ-топливе присвоят имя во время ВЭФ

ТАСС

Торжественная церемония присвоения имени "Океанский проспект" головному судну серии крупнотоннажных нефтеналивных танкеров нового поколения, которые работают на сжиженном природном газе (СПГ), пройдет во время Восточного экономического форума (ВЭФ) в Приморском крае, сообщили во вторник в пресс-службе Фонда Росконгресс.

Головному танкеру новой серии на СПГ-топливе присвоят имя во время ВЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"7 сентября 2022 года в рамках VII Восточного экономического форума состоится проведение важного мероприятия для судостроительной отрасли и российского коммерческого судоходства - торжественной церемонии имянаречения и подъема государственного флага Российской Федерации на борту головного судна серии крупнотоннажных нефтеналивных танкеров нового поколения типоразмера "Афрамакс", использующих сжиженный природный газ (СПГ) в качестве основного вида топлива", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как уточнили в фонде, новое судно является лучшим в своем классе по показателям энергетической эффективности и техническим решениям, оно будет заниматься экспортными перевозками из российских портов в интересах госкорпорации "Роснефть".

Строительством танкера занимается судостроительный комплекс "Звезда" по соглашению с "Совкомфлотом", "Роснефтью" и ВЭБ.РФ, которое стороны подписали в сентябре 2018 года на IV Восточном экономическом форуме в присутствии президента РФ Владимира Путина. Всего соглашение предусматривает строительство двух крупнотоннажных нефтеналивных танкеров с отфрахтованием этих судов "Роснефти" на основании 20-летних тайм-чартерных договоров.

"Ледовый класс позволяет ему круглогодично перевозить нефть из районов со сложными ледовыми условиями, включая субарктические моря и российские порты Балтийского региона. Главная и вспомогательная энергетические установки танкера могут работать как на традиционных видах судового топлива, так и на сжиженном природном газе. Эксплуатация танкера на СПГ-топливе существенно уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу: углекислого газа - на 26%, оксидов азота - на 94%, оксидов серы и мелкодисперсных частиц (сажи) - на 100% по сравнению с аналогичными судами, работающими на тяжелом топливе", - подчеркнули в пресс-службе.

VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Экономика,ВЭФ-2022,Владимир Путин,Совкомфлот,Роснефть,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители