Головному танкеру новой серии на СПГ-топливе присвоят имя во время ВЭФ

"Ледовый класс позволяет ему круглогодично перевозить нефть из районов со сложными ледовыми условиями, включая субарктические моря и российские порты Балтийского региона. Главная и вспомогательная энергетические установки танкера могут работать как на традиционных видах судового топлива, так и на сжиженном природном газе. Эксплуатация танкера на СПГ-топливе существенно уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу: углекислого газа - на 26%, оксидов азота - на 94%, оксидов серы и мелкодисперсных частиц (сажи) - на 100% по сравнению с аналогичными судами, работающими на тяжелом топливе", - подчеркнули в пресс-службе.