СМИ: Польша останется без мяса и молока

Существует большая вероятность того, что жители Польши столкнутся с дефицитом некоторых продуктов в связи с высокими ценами на газ. Об этом сообщает Wiadomości.

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Подорожание газа в стране привело к сокращению и даже закрытию производства ряда предприятий, связанных с пищевой промышленностью.

В частности, как указывает издание, компания Grupa Azoty объявила о том, что закрывает завод. На нем производились удобрения и компоненты создания пластмассы. Кроме того, химические заводы, которые принадлежат группе Capital, решили сократить производство аммиака на 10%.

В итоге пищевая промышленность столкнулась с нехваткой товаров, которые необходимы для производства, например, углекислого газа.

Так, отмечается, что в стране могут исчезнуть мясо, молочные продукты и другие товары. Причем это может произойти уже через несколько недель.

Некоторые польские продуктовые предприятия уже приостановили свою работу в связи с нехваткой сырья. Другие же готовятся к закрытию. Они просят поддержки у государства.