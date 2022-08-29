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1 час назад

СМИ: Польша останется без мяса и молока

Лера Букина

Существует большая вероятность того, что жители Польши столкнутся с дефицитом некоторых продуктов в связи с высокими ценами на газ. Об этом сообщает Wiadomości.

СМИ: Польша останется без мяса и молока
Фото: ReutersReuters

Подорожание газа в стране привело к сокращению и даже закрытию производства ряда предприятий, связанных с пищевой промышленностью.

В частности, как указывает издание, компания Grupa Azoty объявила о том, что закрывает завод. На нем производились удобрения и компоненты создания пластмассы. Кроме того, химические заводы, которые принадлежат группе Capital, решили сократить производство аммиака на 10%.

В итоге пищевая промышленность столкнулась с нехваткой товаров, которые необходимы для производства, например, углекислого газа.

Так, отмечается, что в стране могут исчезнуть мясо, молочные продукты и другие товары. Причем это может произойти уже через несколько недель.

Некоторые польские продуктовые предприятия уже приостановили свою работу в связи с нехваткой сырья. Другие же готовятся к закрытию. Они просят поддержки у государства.

Ранее сообщалось, что биржевая стоимость газа в Европе приблизилась к рекордным уровням в связи с сохранением ограниченных поставок голубого топлива из России. Расчетная цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре (по TTF) достигли в пятницу, 26 августа, отметки в 3507,3 доллара.

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