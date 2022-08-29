На Западе раскрыли секрет устойчивости экономики РФ перед санкциями

Обозреватель CNN Клэр Себастьян раскрыла секрет успешного противостояния России санкциям. Она заявила, что российская экономика переживает глубокую рецессию, но оказалась гораздо более устойчивой перед санкциями Запада, чем ожидалось. По ее мнению, России помогла готовность Китая и Индии скупать ее дешевую нефть.

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Рубль упал до рекордно низких отметок к доллару после начала украинского кризиса, но с тех пор восстановился до самого сильного уровня с 2018 года.

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Во многом это результат жесткого контроля за движением капитала и повышения процентных ставок весной. Однако сейчас процентные ставки ниже, чем до кризиса, а Центробанк России заявляет, что инфляция, достигшая пика почти в 18 процентов в апреле, замедляется и будет составлять от 12 до 15 процентов в течение года.

ЦБ также повысил свой прогноз ВВП на год и теперь ожидает, что он сократится на четыре - шесть процентов. В апреле прогнозировалось сокращение на восемь - десять процентов.

По мнению Себастьян, помогло и то, что у Кремля было восемь лет на подготовку после введения санкций из-за Крыма в 2014 году.

По оценке Международного энергетического агентства, доходы России от продажи нефти и газа в Европу удвоились в период с марта по июль 2022-го по сравнению со средним показателем за последние годы. И это несмотря на снижение объемов поставок.

По данным консалтинговой компании Kpler, в январе-июле Китай увеличил морской импорт российской нефти Urals на 40 процентов по сравнению с тем же периодом 2021-го. Морской импорт нефти из РФ в Индию вырос более чем на 1700 процентов за тот же период.

Себастьян заявила, что решающее значение будет иметь европейское эмбарго на 90 процентов поставок российской нефти, которое вступит в силу в декабре. Из-за этого поставки двух миллионов баррелей нефти в день будут находиться в «подвешенном состоянии».