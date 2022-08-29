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45 минут назад

В Португалии начали раздавать апельсины из-за антироссийских санкций

Елена Прошина

В Португалии фермеры начали бесплатно раздавать апельсины. Это связано с тем, что из-за антироссийских санкций почти нет покупателей. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеканал SIC.

В Португалии начали раздавать апельсины из-за антироссийских санкций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

У производителей сформировался переизбыток предложения. Антироссийские санкции негативно сказались на ценах. Местные фермеры потеряли покупателей и прибыли.

«На моей памяти не было ничего подобного, это очень грустно. Поэтому я отдаю все людям. Приходите, берите что хотите. Некоторые говорят, что чувствуют себя плохо, если ничего не платят, но я ни от кого не принимаю ни копейки», — рассказал фермер Куштодиу Руйву.

По его словам, в этом году он получил урожай в 1 тыс. тонн, но продал лишь 150 тонн. Пригласив людей забрать апельсины, он также попытался сэкономить на сборе фруктов. При этом он еще надеется продать более поздний сорт апельсинов, однако это все равно не спасет положение.

Ранее Португалия выступила против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны Евросоюза. По словам официального представителя МИД страны, главной целью санкционного режима должна быть российская «военная машина», а не российский народ.

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