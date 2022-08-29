Франция заявила о готовности поставлять газ Германии

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун сообщила о готовности страны осуществлять поставки газа в ФРГ. Соответствующее заявление было сделано в эфире телеканала France 2, передает ТАСС.

«Германия нам поставляет электроэнергию, потому что она нам необходима, а мы обязались поставлять ей газ», - подчеркнула Бун.

По словам госсекретаря, данный шаг - «пример европейской солидарности». Вместе с тем она указала на то, что Евросоюз собирается заняться координированием действий по сокращению и оптимизации энергопотребления.

Бун ожидает продолжение роста цен на электроэнергию во Франции в следующем году.

Ранее газета Le Parisien сообщила, что оптовая стоимость электроэнергии в стране в 2023 году может подняться в 10 раз. Она может превысить €1 тыс.