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37 минут назад

Франция заявила о готовности поставлять газ Германии

Лера Букина

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун сообщила о готовности страны осуществлять поставки газа в ФРГ. Соответствующее заявление было сделано в эфире телеканала France 2, передает ТАСС.

Франция заявила о готовности поставлять газ Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Германия нам поставляет электроэнергию, потому что она нам необходима, а мы обязались поставлять ей газ», - подчеркнула Бун.

По словам госсекретаря, данный шаг - «пример европейской солидарности». Вместе с тем она указала на то, что Евросоюз собирается заняться координированием действий по сокращению и оптимизации энергопотребления.

Бун ожидает продолжение роста цен на электроэнергию во Франции в следующем году.

Ранее газета Le Parisien сообщила, что оптовая стоимость электроэнергии в стране в 2023 году может подняться в 10 раз. Она может превысить €1 тыс.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее изменил в большую сторону прогноз повышения стоимости газа на спотовом рынке. Согласно его данным, до конца года цена будет составлять €5000 за 1 тыс. куб. м (обычно он торгуется в долларах США).

Экономика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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