Европе предрекли нехватку газа в течение нескольких зим

Стран Европы ожидает нехватка газа, которая будет длиться несколько зим на фоне сокращения поставок топлива из России. Об этом заявил глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден в ходе пресс-конференции в норвежском Ставангере, передает агентство Reuters.

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«Вполне может быть так, что будет несколько зим, когда нам придется как-то находить решения [в связи с нехваткой голубого топлива]», - подчеркнул он.

По мнению ван Бердена, на нефтяном рынке некоторое время спрос будет превышать предложение.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с предупреждением относительно последствий санкций. Так, по его словам, Европа в скором времени столкнется с серьезными трудностями в связи с ограничениями. Боррель подчеркнул, что стоимость газа активно повышается, однако Западу нужно быть готовым «заплатить цену свободы».