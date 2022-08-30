В Литве разъяснили ситуацию с платежами за транзит в Калининград

Литовские коммерческие банки не прекратят принимать платежи за грузовой железнодорожный транзит в Калининградскую область РФ, осуществляемый через территорию республики. Об этом во вторник заявил журналистам министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

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"И сейчас, и в ближайшем будущем будут банки, которые обслуживают расчеты за транзит", - сказал он.

Вопросом, по его словам, является прием платежей от тех или иных клиентов.

"Если конечным получателем выгоды за транзит грузов, которые входят в санкционный список, но их перевозить [из одной части РФ в другую] разрешено, окажутся находящиеся под санкциями субъекты, возникает определенная коллизия, банки такой платеж не пропустят", - утверждал он.

Коммерческие банки Литвы, опасающиеся, что прием платежей за транзит может считаться нарушением санкций ЕС против РФ в связи с событиями на Украине, заявили, что проведение таких финансовых операций могло бы осуществляться в порядке исключения, если правительство объявит их необходимыми с точки зрения государственных интересов.