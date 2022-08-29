Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
33 минуты назад

Business Insider: США ошиблись в прогнозах о крахе экономики РФ

Ura.Ru

Американские аналитики, прогнозировавшие сильный экономический спад России из-за начала спецоперации, ошиблись в расчетах. Статью об этом выпустило издание Business Insider.

Business Insider: США ошиблись в прогнозах о крахе экономики РФ
Фото: ТАССТАСС

«Многие аналитики с Уолл-стрит поспешили предсказать экономический спад в России. Шесть месяцев спустя [после начала спецоперации] они были вынуждены пересмотреть эти прогнозы», — говорится в статье.

Отмечается также, что инвестиционный банк JPMorgan прогнозировал спад российского ВВП на 35% во втором квартале этого года. Банк Goldman Sachs предсказал, что экономика переживет самый сильный спад со времен распада СССР в 1990-х годах. Однако благодаря экспорту российских товаров, включая сырую нефть, экономика страны не потеряла позиций. Особое место в материале уделяется спросу российских потребителей на товары и разработанную Кремлем программу по снижению уровня безработицы.

Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации в феврале этого года. В ответ на это Евросоюз ввел семь пакетов антироссийских санкций, направленных на экономику страны. Уже разрабатывается восьмой пакет санкций. Страны Балтии предложили внести в него новые ограничения, которые могут коснуться международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, пишет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, руководители стран Балтии хотят, чтобы Евросоюз расширил перечень лиц и компаний из РФ, на которых будет распространяться действие санкций, уточняет Pravda.Ru.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители