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53 минуты назад

СМИ: Нидерланды могут разрешить Гааге временно закупать газ у Газпрома

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Власти Нидерландов могут в качестве исключения временно разрешить городской администрации Гааги закупки газа у Газпрома, попадающие под санкции Евросоюза с 10 октября, сообщил источник в Европейской комиссии.

Нидерланды могут разрешить Гааге закупать газ у «Газпрома»
Фото: ТАССТАСС

«Пятый пакет санкций запрещает участие россиян и российских компаний в закупках в ЕС с 10 октября 2022 года. Национальные компетентные органы могут делать исключения, если заключение или продолжение исполнения госконтракта необходимо для импорта или транспортировки природного газа из России в ЕС», – рассказал он РИА «Новости».

По словам источника агентства, «в случае с контрактами на поставки в Нидерландах, которые могут попасть под этот запрет, нидерландские компетентные органы отвечают за предоставление возможного исключения».

В ЕК отметили, что «ЕС работает над тем, чтобы отказаться от зависимости от всех российских ископаемых видов топлива, включая природный газ».

Ранее сообщалось, что Гаага просит временно освободить его от исполнения санкций ЕС в отношении России, так как не может найти замену российскому газу.

Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в минувший четверг превысила 3,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта. СМИ сообщали, что высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов.

Экономика,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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