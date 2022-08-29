Норвегия выделила $200 млн на природный газ для Украины

Норвегия выделила 2 млрд норвежских крон ($200 млн) на обеспечение Украины природным газом. Об этом в понедельник заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре на международной конференции по энергетике и технологиям ONS-2022 в норвежском Ставангере.

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"Украина просила Норвегию помочь в обеспечении доступа к энергоресурсам. Мы предложили использовать 2 млрд крон финансовой помощи для закупок Киевом голубого топлива осенью и зимой", - сказал политик.

По его словам, "газ пойдет прежде всего на отопление больниц и школ".

Стёре пояснил, что эти средства являются частью ранее объявленного норвежского пакета помощи Украине в размере 10 млрд крон ($1 млрд). Платежи за газ будут осуществляться посредством Европейского банка реконструкции и развития.