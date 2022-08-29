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1 час назад

Норвегия выделила $200 млн на природный газ для Украины

ТАСС

Норвегия выделила 2 млрд норвежских крон ($200 млн) на обеспечение Украины природным газом. Об этом в понедельник заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре на международной конференции по энергетике и технологиям ONS-2022 в норвежском Ставангере.

Норвегия выделила $200 млн на природный газ для Украины
Фото: ТАССТАСС

"Украина просила Норвегию помочь в обеспечении доступа к энергоресурсам. Мы предложили использовать 2 млрд крон финансовой помощи для закупок Киевом голубого топлива осенью и зимой", - сказал политик.

По его словам, "газ пойдет прежде всего на отопление больниц и школ".

Стёре пояснил, что эти средства являются частью ранее объявленного норвежского пакета помощи Украине в размере 10 млрд крон ($1 млрд). Платежи за газ будут осуществляться посредством Европейского банка реконструкции и развития.

Ранее сообщалось, что Норвегия на 10% увеличила объемы добычи углеводородов в связи с приостановкой Россией поставок в ряд стран ЕС. Глава Минфина королевства Трюгве Слагсволль Ведум также отметил, что "нефть и газ - это, безусловно, самый важный вклад Норвегии в стабильность в Европе". Норвежские месторождения обеспечивают 20-25% потребления газа в ЕС и Великобритании, их доля составляет 3% на глобальном энергетическом рынке.

Экономика,Европейский банк реконструкции и развития,ЕС,
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