Белоусов сообщил, на сколько может упасть ВВП России в 2022 году

ВВП России по итогам 2022 года может снизиться на 3%, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, передает пресс-служба правительства на сайте. Он отметил, что в 2023 году спад может быть ниже 1%. По его мнению, такая тенденция создает «очень хорошие условия и для роста реальных доходов населения, и для роста доходов бюджета в следующем году и, соответственно, в 2024–2025 г.

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Если суммировать все эти выводы, тенденции, о которых я сейчас говорил, то могу сказать, что в этом году, скорее всего, общеэкономические итоги, если их мерить динамикой ВВП, дадут спад меньше 3%, где-то 2% с небольшим, — сказал Белоусов.

Центробанк ранее представил доклад о единой денежно-кредитной политике на 2023 и два последующих года. В докладе представлен сценарий «Глобальный кризис», который описывает последствия мировой рецессии для экономики России. Согласно документу, разворачивание экономических проблем мира будет означать для России как минимум двухлетнее падение ВВП, довольно резкое обнуление счёта текущих операций уже в 2023 году, а также продление высокой инфляции на следующий год при снижении внутреннего спроса до 2025 года.