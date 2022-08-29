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1 час назад

СМИ: в Финляндии изучают возможность ночной работы из-за цен на электричество

Газета.Ruиещё 1

Финская компания Väre, занимающаяся продажей электроэнергии в Финляндии, сообщила, что получает запросы о возможности переключения контакта с дневного потребления электроэнергии на ночной, сообщает телеканал YLE.

В Финляндии изучают возможность ночной работы из-за цен на электричество
Фото: Depositphotos Depositphotos

«Компания по продаже электроэнергии Väre ведет переговоры с десятью компаниями-потребителями о переносе производства с наиболее дорогих часов. Компания получает новые запросы каждый день», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил на брифинге в Берлине о принятии нового пакета мер по экономии энергии во избежание чрезвычайных ситуаций зимой.

Политик отметил, что жильцам квартир и домов Германии позволят добровольно понижать температуру в помещениях, если в таком случае недвижимости не будет нанесен ущерб.

Хебештрайт отметил, что, по новым правилам, минимальная температура в офисах будет снижена до 19 градусов, а в общественных учреждениях нельзя будет повышать температуру выше этого значения.

Кроме того, теплая вода для мытья рук будет либо отключена, либо ее температуру снизят до минимальных уровней.

Экономика,Штеффен Хебештрайт,
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