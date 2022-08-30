На ВЭФ обсудят развитие творческих индустрий в северных регионах России

Развитие творческих индустрий в северных регионах России и поддержка креативных отраслей экономики станет одной из тем обсуждения на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщили во вторник в пресс-службе Фонда Росконгресс.
Ранее правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации концепции развития творческих индустрий, которая была принята в сентябре 2021 года. С помощью этого плана правительство намерено создать условия для развития креативного предпринимательства и продвижения отечественных креативных брендов. В том числе предполагается определить приоритетные направления поддержки творческих индустрий исходя из специфики каждой территории.
"Поддержка креативных отраслей экономики на высшем государственном уровне определяет важность творческого предпринимательства для устойчивого развития, особенно в новых экономических и геополитических условиях. В этой связи необходимо формирование действующих на постоянной основе общественных инициатив, популяризация и расширение общественной включенности в сферу креативной экономики, в том числе проведение мероприятий по продвижению продуктов российских креативных индустрий на российских и зарубежных площадках на постоянной основе", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ-2022 Антона Кобякова.
Тему обсудят на Форуме креативного бизнеса, который проводится по плану мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Предполагается, что участники дискуссий, в том числе представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, обсудят специфику развития северных городов, промышленный арктический дизайн, традиции малых народов и туризм, а также влияние технологий на особенности жизни на Севере. Кроме того, участники форума уделят внимание региональной киноиндустрии и анимации, национальной кухне, созданию локальных арт-резиденций и арт-хабов. Социальным аспектам будут посвящены сессии о поддержке молодежи и коренных малых народов.
VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.