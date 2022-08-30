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1 час назад

В России предложили увеличить размер маткапитала

Lenta.ruиещё 2

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили с 1 января 2023 года увеличить размер материнского капитала на второго ребенка с 693 до 933 тысяч рублей, а саму программу сделать бессрочной (сейчас она действует до конца 2026 года). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.

В России предложили увеличить размер маткапитала
Фото: ТАССТАСС

По данным газеты, документ будет внесен в Госдуму во вторник, 30 августа. Также депутаты хотят установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,399 миллиона рублей.

Один из авторов инициативы, глава фракции Сергей Миронов, ссылаясь на статистику, пояснил изданию, что России нужно срочно решать демографическую проблему. Он привел прогноз Росстата, согласно которому, рождаемость в стране будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток будет уменьшаться. Миронов считает, что предлагаемые законопроектом меры способны улучшить демографическую ситуацию, а также повысить уровень рождаемости.

В пояснительной записке к документу отмечается, что начатая в 2007 году программа маткапитала существенно повысила уровень рождаемости, однако, как считают авторы инициативы, действующие показатели выплат себя исчерпали и перестали мотивировать граждан. Поэтому депутаты считают необходимым их пересмотреть.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается использовать материнский капитал на оплату частных школ и детских садов. Отмечается, что родители смогут использовать средства маткапитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями.

Экономика,Сергей Миронов,Владимир Путин,Справедливая Россия,Госдума,Росстат,
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