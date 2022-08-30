Молдавия нашла способ расплатиться с «Газпромом» за поставки в августе

Молдавское государственное предприятие "Энергоком" закупит у газораспределительной компании "Молдовагаз" 10 млн куб. м газа за $16,6 млн, что позволит заплатить "Газпрому" за топливо, полученное в августе в качестве аванса. Об этом сообщил во вторник вице-премьер-министр республики Андрей Спыну.

Фото: ТАСС ТАСС

"Транзакция также позволит "Молдовагазу" заплатить аванс за август до 1 сентября", - написал он в Telegram-канале.

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Спыну уточнил, что "Энергоком" закупит у "Молдовагаза" топливо двумя партиями, одну из которых отправит на хранение в Румынию, так как у республики нет своих хранилищ. Первые 5 млн куб. м обойдутся в $1 458,92 за 1 тыс. куб. м, второй транш согласован по цене $1 881 за 1 тыс. куб. м.

Как сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Спыну Алина Мерлич, Молдавия уже закачала в хранилища Румынии около 24 млн куб. м. При этом ее ежегодные потребности в природном газе оцениваются примерно в 2,9 млрд куб. м (1,6 млрд куб. м приходится на Приднестровье - прим. ТАСС). Это в среднем 8 млн куб. м в сутки.

В августе "Газпром" согласился в исключительном порядке перенести срок оплаты аванса "Молдовагазом" за поставки в августе до 1 сентября. При этом официальный представитель российской компании Сергей Куприянов заявил, что российская сторона исходит из того, что "молдавская сторона в дальнейшем будет исполнять свои контрактные обязательства по оплате за поставки российского газа в полном объеме и в срок". Однако, по словам Спыну, власти Молдавии считают, что "Газпром" должен пойти навстречу "Молдовагазу" и дать отсрочку по платежам до конца года.