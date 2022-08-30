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1 час назад

Еврокомиссия решила принять чрезвычайные меры по снижению цен на электричество

Газета.Ru

Еврокомиссия работает над мерами по снижению цен на электричество в Европе. Об этом заявила глава организации Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Стратегическом форуме в Бледе (Словения).

ЕС примет чрезвычайные меры по снижению цен на электричество
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Еврокомиссия работает над экстренными мерами вмешательства в работу этого рынка и над его структурной реформой. Нам нужна новая модель рынка электричества, которая действительно будет работать и вернет нас к равновесию», — отметила глава Еврокомиссии.

По ее словам, власти европейских стран также работают над мерами, которые должны сдержать цены на газ в регионе.

Она добавила, что необходимо положить конец зависимости европейских стран от поставок газа из России.

28 августа генеральный директорат Европейской комиссии по международным партнерствам решил выделить €10 млн для реализации программ по поддержке энергосферы Таджикистана. Там также добавили, что выделенные средства, в частности, должны помочь развить потенциал и эффективность Министерства энергетики и водных ресурсов, государственной энергетической компании «Барки Точик» и управления регулирования электроэнергетики Антимонопольной службы Таджикистана.

Экономика,ФАС России,Еврокомиссия,
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