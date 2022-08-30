Португалия обвинила ЕС в неумении найти решение энергокризиса

"Мы не можем найти адекватное решение, потому что каждая страна ищет немедленное решение энергетического вопроса для себя самой", - сказал дипломат, добавив, что "существует целый ряд областей, которые свидетельствуют о том, что нам [ЕС] сложно мыслить стратегически за исключением тех случаев, когда у нас совершенно нет другого выхода".