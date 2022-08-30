Португалия обвинила ЕС в неумении найти решение энергокризиса

Министр иностранных дел Португалии Жуау Гомеш Кравиньу считает, что страны ЕС не могут найти адекватное решение для преодоления энергетического кризиса. Об этом он сказал на XVII Международном стратегическом форуме в городе Блед (Словения). Его высказывания приводит в понедельник телеканал RTP.
"Мы не можем найти адекватное решение, потому что каждая страна ищет немедленное решение энергетического вопроса для себя самой", - сказал дипломат, добавив, что "существует целый ряд областей, которые свидетельствуют о том, что нам [ЕС] сложно мыслить стратегически за исключением тех случаев, когда у нас совершенно нет другого выхода".
По утверждению Кравиньу, Европе сложно "определить, что ждет ее впереди", вместо этого в регионе наблюдается "самоуспокоение в тех сферах, которые являются жизненно важными". Среди них, помимо энергетики, климатические изменения, кризис международного права и многостороннего мирового порядка, считает глава МИД страны.