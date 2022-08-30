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1 час назад

Экономист назвал сроки снятия санкций

Мария Иванова

Экономист Михаил Хазин допустил, что осенью 2022 года Запад начнет отказываться от санкций против России. Об этом он заявил в интервью БЕЛТА.

Экономист назвал сроки снятия санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хазин отметил, что западные политики, принимавшие решения о санкциях, неадекватно оценили их последствия.

«У них в голове некая картина, что они могут изолировать Россию с Белоруссией, а у них это не получается. <…> Они бьют по себе сильнее, чем по нам», - заявил он.

Хазин добавил, что кризис, который начался в Западной Европе, «не сравним ни с чем».

«Они оказались в ситуации, из которой нет хорошего выхода. <…> У меня ощущение, что в Соединенных Штатах Америки, в некоторых местах на Западе приняли решение, что санкционная война была ошибкой и они начнут осенью ее сворачивать», - отметил экономист.

Он обратил внимание на серию отставок европейских премьеров и заявил, что уйти в отставку также может канцлер Германии Олаф Шольц, а у президента Франции Эммануэля Макрона начнутся «сильные проблемы». Их обвинят в переоценке возможностей Запада, после чего западные политики попытаются пойти на договоренности с РФ.

Ранее Шольц заявил, что ЕС не отменит санкции, если украинский кризис завершится миром на условиях России.

Он подчеркивал, что «с самого начала было ясно - санкции, возможно, придется сохранять в течение долгого времени».

Экономика,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Михаил Хазин,ЕС,
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