В августе объёмы добычи нефти в России снизились почти на 2% по сравнению с июлем. В среднем они составят около 1,445 млн тонн в сутки. Нефтяники, которые стремились загружать свои заводы по максимуму, стали замедлять работу. После апрельского падения уровень добычи непрерывно рос, сообщил «Коммерсант».

Объёмы добычи нефти и газового конденсата уже снизили «Роснефть» и «Газпром нефть». «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз» ещё сохранили июльские темпы.

В августе «Роснефть», крупнейший российский нефтедобытчик, снизила производство на 1%, до 462 000 тонн в сутки (т/с). «Газпром нефть» сократила добычу на 4%, до 107 000 т/с. Это произошло за счёт планового ремонта на Приразломном месторождении на шельфе Печорского моря. «Газпром» также снизил производство газового конденсата на фоне сокращения добычи газа, снижения экспорта в Европу и закачки в российские газохранилища. Совокупная добыча «Газпрома» и малых нефтяных компаний упала на 7%, до 228 000 т/с. «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз» сохранили прежние темпы в 220 000 т/с и 162 000 т/с.

Параллельно со снижением добычи экспорт нефти из России в дальнее зарубежье увеличился почти на 2%, до 672 000 т/с. До этого он снижался несколько месяцев подряд. В августе компании также снизили загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) — нефтепереработка уменьшилась на 2% относительно июля, до 762 000 т/с. В сентябре показатель может снизиться ещё раз из-за плановых ремонтов.

Как отметили эксперты, переработка выгодна нефтяникам на фоне значительных выплат по демпферу. Её снижение объяснили давлением на поставки нефтепродуктов из России, подготовкой к ремонтам и сокращением добычи газа.

Как писал ранее «Секрет», в 2023 году Россия может недосчитаться около $120 млрд из-за западных санкций. По словам аналитика инвестиционной компании «Финам» Александра Потавина, особенно неудобным станет потолок цен на российскую нефть, о котором говорят на Западе. Инициаторами предложения выступили члены «Большой семёрки» — они предложили платить за нефть из России $40–60 за баррель.