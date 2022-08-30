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57 минут назад

Поставки российской электроэнергии в Китай взлетели на 70%

Лера Букина

Китай существенно нарастил поставки электроэнергии из России за январь - июль 2022 года. Они возросли на 70%, до 2,65 млрд кВт•ч, пишет «Коммерсант» со ссылкой на таможенную статистику КНР.

Поставки российской электроэнергии в Китай взлетели на 70%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что динамика вызвана аномальной жарой и энергодефицитом. Цена электроэнергии достигла $125 млн.

Также сообщается об увеличении поставок в июне и июле почти на 36%, до 0,87 млрд кВт•ч. Стоимость составила $39,8 млн. Согласно данным источников издания, объем поставок с начала августа, возможно, превышает 0,48 млрд кВт•ч (рост на 13%). За летний период экспорт из РФ может продемонстрировать рекордный уровень в 1,35 млрд кВт•ч.

«Интер РАО» ранее проинформировала, что в 2022 году, вероятно, экспортирует в КНР рекордный объем электроэнергии - 4,4 млрд кВт•ч. В компании сейчас не стали комментировать ситуацию.

Данные ежемесячного бюллетеня регулятора электрорынков «Совет рынка» свидетельствуют о том, что российская сторона наращивает экспорт и по другим направлениям. Казахстану с начала года было поставлено на 53% больше электроэнергии, Монголии - на 49%, Грузии - на 6%.

Ранее сообщалось, что, по данным Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem), электроэнергия в Великобритании с 1 октября вырастет в цене на 80%, до £3 549 ($4,2 тыс.) в год.

Экономика,Коммерсант,Интер РАО ЕЭС,
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