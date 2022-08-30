Эстония возродила сланцевую промышленность «назло» России

Эстония решила возродить свою сланцевую промышленность «назло» России, несмотря на то, что она загрязняет окружающую среду. Об этом сообщает Politico.

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«Ранее было решено отказаться от такого грязного топлива, однако спецоперация России на Украине внесла свои коррективы в данный вопрос. В Эстонии резко выросли цены на энергоносители и газ, поэтому токсичное производство снова заработает», — отметили в публикации.

По данным издания, ранее Эстония была единственной страной в мире, которая обеспечивала большую часть потребления энергии при помощи сланца. В 2018 году в обшей доле генерации энергии сланец составлял 73%. Однако высокая концентрация вредных выбросов вынудила в 2020 году эстонское правительство изменить ситуацию, постепенно начав закрывать вредные производства.

По словам генерального директора Eesti Energia Хандо Суттера, их компания увеличит производство сланца до 10 млн тонн.