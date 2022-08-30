На ВЭФ-2022 пройдет Форум Креативного Бизнеса "Социокультурное развитие северных регионов"

С 5 по 8 сентября в рамках VII Восточного экономического форума (6+) на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) состоится Форум Креативного Бизнеса "Социокультурное развитие северных регионов" (6+), который проводится в рамках плана мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Организатор – социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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"Правительство в августе утвердило план мероприятий по реализации Концепции развития творческих индустрий. Соответствующее распоряжение было опубликовано 17 августа. Поддержка креативных отраслей экономики на высшем государственном уровне определяет важность творческого предпринимательства для устойчивого развития, особенно в новых экономических и геополитических условиях. В этой связи необходимо формирование действующих на постоянной основе общественных инициатив, популяризация и расширение общественной включенности в сферу креативной экономики, в том числе проведение мероприятий по продвижению продуктов российских креативных индустрий на российских и зарубежных площадках на постоянной основе", – отметил советник Президента, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

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Для реализации плана мероприятий в рамках Концепции развития креативных индустрий в 2022–2024 годах на Фонд Инносоциум возложена задача по обеспечению ежегодного проведения Форума Креативного Бизнеса и других конгрессно-выставочных мероприятий.

Деловая программа Форума Креативного Бизнеса на Восточном экономическом форуме посвящена социокультурному развитию северных регионов и будет сфокусирована на перспективных направлениях креативных индустрий и развитии социального сектора на северных территориях. Участники дискуссий, в том числе представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, обсудят специфику развития северных городов, промышленный арктический дизайн, традиции малых народов и туризм, а также влияние технологий на особенности жизни на Севере, региональную киноиндустрию и анимацию, национальную кухню, создание локальных арт-резиденций и арт-хабов. Социальным аспектам будут посвящены сессии о поддержке молодежи и коренных малых народов.

"Эффективность сектора креативных индустрий, где особенно важен творческий потенциал населения, в огромной степени зависит от создаваемых для его развития условий. На примере Якутии и Югры мы видим, как заботливое отношение к человеческому капиталу может качественно изменить локальную экономику региона. Сегодня представляется уникальный шанс использовать возможности креативных индустрий в развитии северных территорий России. И наша задача масштабировать образцовый с точки зрения организации процесса подход на все регионы, чтобы креативные индустрии использовались как ресурс экономического роста в масштабах всей страны", – подчеркнула заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Деловая и культурная программа Форума Креативного Бизнеса "Социокультурное развитие северных регионов" организована при стратегической всесторонней поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа. В Молодежном мультимедийно-дискуссионном кампусе будет представлен видеоарт, посвященный Международному фестивалю кинодебютов "Дух огня", который проходит в Югре уже два десятилетия и за эти годы стал стартовой площадкой для десятков звёзд российского и мирового кинематографа.

"На территории Югры проживают представители 124 национальностей. Такое этнокультурное многообразие - главный фактор формирования уникального культурного кода региона. Для коренных народов Севера следование многовековым традициям, развитие в гармонии с природой - это философия жизни. На Форуме мы поделимся опытом интеграции локальных культурных кодов в креативные индустрии, представим созданные в регионе возможности для самореализации и развития талантов, наши межрегиональные и международные проекты. Югра - регион возможностей, открытый для сотрудничества", – заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

В официальной деловой программе Восточного экономического форума запланированы сессии: "Север – Юг: этнокультурное наследие как ресурс устойчивого развития", "Люди – креативный потенциал Севера. Как сделать арктические регионы привлекательными для жизни и творчества?", "Социальная повестка регионов: новые международные перекрестки".

Сессии Форума Креативного Бизнеса вне деловой программы будут проходить в павильоне "Дом коренных народов" – новой площадке, посвященной культуре коренных малочисленных народов Севера. Здесь состоятся сессии: "Русский арктический стиль: от эпоса до продукта", "Снежный дом: особенности развития среды северных городов", "Туризм или испытание: что привлекает людей в Арктике?", "От музея до креативного кластера: как общественные пространства создают творческую жизнь?", "Киноиндустрия и анимация Севера и Востока: новые рынки и технологи", "Гастрономия от Арктики до Дальнего Востока: чем удивить требовательного гостя?".