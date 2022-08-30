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1 час назад

Кремль ответил на опасения Европы об остановке «Северного потока»

Ura.Ru

Россия не планирует закрывать проект «Северный поток — 1», его приостановка связана со сложностями в обслуживании и ремонта газопровода. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть гарантия того, что поставкам кроме технологических проблем ничего не мешает. Россия была и остается готовой выполнять свои обязательства. Европейские страны, Канада, Великобритания ввели санкции против РФ, которые не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание и ремонтные работы.

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Других препятствий для выполнения Россией своих обязательств нет. Это относится к сфере иррациональных действий европейцев, которые трудно понять и невозможно объяснить, но за которые приходится дорого платить простыми гражданам», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.

Экономика,Дмитрий Песков,
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