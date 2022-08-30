Кремль ответил на опасения Европы об остановке «Северного потока»

«Есть гарантия того, что поставкам кроме технологических проблем ничего не мешает. Россия была и остается готовой выполнять свои обязательства. Европейские страны, Канада, Великобритания ввели санкции против РФ, которые не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание и ремонтные работы.