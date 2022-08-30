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57 минут назад

Мишустин: финансовая система РФ нуждается «донастройке»

Лера Букина

Финансовая система РФ нуждается в серьезной донастройке. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы», передает РИА Новости.

Мишустин: финансовая система РФ нуждается «донастройке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы рассмотрим стратегические вопросы развития нашей финансовой системы. В условиях санкций и ограничений требуется ее серьезная донастройка. Прежде всего чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить нашу экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость деятельности наших предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места», - подчеркнул Мишустин.

Он указал на то, что вопрос укрепления финансовой самостоятельности и независимости России поднимал ранее глава государства. Мишустин назвал эту задачу крайне важной.

«Ведь сегодня сложности испытывают и бизнес, и граждане», - подчеркнул премьер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нефтегазовые и ненефтегазовые доходы России увеличиваются, несмотря на антироссийские ограничения.

Экономика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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