Газовое безумие: что ждет Европу

На фоне взаимного обмена санкциями между РФ и странами Запада, Европе грозит серьезный энергетический кризис — 25 августа стоимость тысячи кубометров газа впервые превысила $3 200. Портал Hi-Tech Mail.ru попытался разобраться в причинах возникновения кризиса и том, как он повлияет на отечественную добычу газа и жизнь обычных европейцев. Приводим главные тезисы.

Фото: ТАСС ТАСС

Что изменилось в сфере поставок газа в 2022 году

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Согласно статистике «Газпрома», поставки российского газа за рубеж в первой половине 2022 года снизились на 31%. В то же время, Китай закупил на 63,4% больше топлива, чем в прошлом году. Это объясняется геополитической ситуацией: страны, поддержавшие санкции против РФ, были объявлены недружественными — теперь они вынуждены рассчитываться за поставки газа в рублях вместо долларов и евро.

Некоторые страны (Австрия, Германия, Франция, Италия) приняли новые требования, тогда как другие (Финляндия, Польша, Нидерланды, Литва, Эстония) наотрез отказались. Отдельные государства пошли на компромисс, либо согласившись оплачивать газ в рублях до определенной даты, либо взяв время на размышление. Так или иначе, стоимость топлива в Европе выросла в 4-5 раз по сравнению с прошлым годом: например, 22 августа тысяча кубометров газа стоила более $3 000.

Техника и газовое оборудование

Также важно понимать, что добыча и транспортировка газа требуют комплексной, дорогостоящей инфраструктуры — в этом плане ситуация тоже стала более напряженной. Так, более 70% высокомощных турбин, используемых российскими добытчиками, произведены заграничными предприятиями. Например, Siemens, поставлявшая оборудование для газопровода «Северный поток», решила покинуть страну. Российские газовики все еще могут заниматься техобслуживанием турбин своими силами, без прямого участия производителя, однако это нарушает условия гарантийного договора — это снимает с Siemens ответственность, например, при обнаружении брака.

Правительство РФ в лице министра энергетики Николая Шульгинова заявляет, что необходимое оборудование можно собирать и на отечественных предприятиях — таких как «Ростех», ИНГК и РЭП Холдинг. Помимо этого, рассматривается возможность бартерного обмена различного сырья взамен на турбины между РФ и Ираном, но пока это лишь слухи. Официальных подтверждений подобной договоренности пока нет.

Что происходит в Европе

Для стран Европы газовый кризис может сулить большие проблемы. Как считает Юрий Юшков, эксперт Фонда национальной энергобезопасности и Финансового университета при Правительстве РФ, хранилища природного газа в государствах Евросоюза не досчитаются 20% объема. Оставшихся 80% может хватить на зиму, однако если поставки российского газа сохранятся на прежнем уровне, возникнет дефицит, который скажется на европейских промышленниках. Совет Евросоюза уже ограничил потребление топлива на 15% до марта 2023, но пока непонятно, за счет чего руководство стран решит сокращать расход газа.

Судя по отзывам россиян, проживающих в Европе, ситуация везде довольно разная. Так как за рубежом шире распространены возобновляемые источники энергии, некоторые мигранты в принципе не заметили разницы: их дома и автомобили получают электричество за счет солнечных батарей. Другие рассказывают о резком и крайне резком росте цен как на топливо, так и на продукты питания и другие товары. Местами также сильно выросла стоимость отопления.