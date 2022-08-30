Хабаровский край подпишет на ВЭФ соглашение о строительстве сухого порта

Власти Хабаровского края подпишут на Восточном экономическом форуме соглашение о строительстве сухого порта, который будет связан с планируемым терминалом на острове Большой Уссурийский. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в эфире радио " Комсомольская правда " во вторник.

"Подпишем соглашение о строительстве сухого порта в Хабаровске. Увязка его будет с Большим Уссурийским островом. Спасибо Юрию Петровичу Трутневу (вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе - прим. ТАСС), он нас поддержал в вопросе развития и открытия грузопассажирского перехода", - сказал Дегтярев.

Он уточнил, что в настоящее время улаживаются последние формальности по созданию терминала, согласовывается график строительства и запуска, в том числе с китайской стороной.

Большой Уссурийский - остров на реке Амур и ниже устья Уссури, его территория составляет от 327 до 350 кв. км и зависит от уровня реки. Часть острова была передана Китаю в 2008 году по соглашению между правительствами двух стран, с обеих сторон на его территории построены автомобильные мосты. Правительство Хабаровского края предлагает осваивать остров по коммерчески привлекательным направлениям, таким как запуск компактной совместной российско-китайской трансграничной зоны делового сотрудничества на базе объектов беспошлинной торговли, видовых маршрутов, обработки экспортно-импортных грузов. В апреле глава региона сообщал, что грузопассажирский переход на границе с Китаем на острове планируют запустить в 2026 году.