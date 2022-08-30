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58 минут назад

Турция сократила импорт природного газа

RusTurkey.comиещё 1

В целом, около 3 млрд 274,2 млн кубометров импорта было реализовано по трубопроводам и 561,8 млн кубометров в виде сжиженного природного газа (СПГ) танкерами.

Турция сократила импорт природного газа
Фото: ReutersReuters

За отчетный период импорт природного посредством трубопроводов сократился на 13,5 процента, тогда как поставки посредством СПГ-танкеров увеличились на 102 процента.

Импорт природного газа в июне сократился на 5,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года до 3 млрд 836 млн кубометров.

В июне наибольшие объемы природного газа Турция закупила у России - 1 млрд 689,7 млн кубических метров.

Далее следуют Иран - 855 млн кубометров, и Азербайджан - 729,4 млн кубометров.

За этот период импорт из России и Ирана сократился на 29,5 процента и 1,4 процента соответственно, а объем газа, поставленного из Азербайджана, увеличился на 39,6 процента.

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