Турция сократила импорт природного газа

В целом, около 3 млрд 274,2 млн кубометров импорта было реализовано по трубопроводам и 561,8 млн кубометров в виде сжиженного природного газа (СПГ) танкерами.

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За отчетный период импорт природного посредством трубопроводов сократился на 13,5 процента, тогда как поставки посредством СПГ-танкеров увеличились на 102 процента.

Импорт природного газа в июне сократился на 5,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года до 3 млрд 836 млн кубометров.

В июне наибольшие объемы природного газа Турция закупила у России - 1 млрд 689,7 млн кубических метров.

Далее следуют Иран - 855 млн кубометров, и Азербайджан - 729,4 млн кубометров.