Турция сократила импорт природного газа

В целом, около 3 млрд 274,2 млн кубометров импорта было реализовано по трубопроводам и 561,8 млн кубометров в виде сжиженного природного газа (СПГ) танкерами.
За отчетный период импорт природного посредством трубопроводов сократился на 13,5 процента, тогда как поставки посредством СПГ-танкеров увеличились на 102 процента.
Импорт природного газа в июне сократился на 5,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года до 3 млрд 836 млн кубометров.
В июне наибольшие объемы природного газа Турция закупила у России - 1 млрд 689,7 млн кубических метров.
Далее следуют Иран - 855 млн кубометров, и Азербайджан - 729,4 млн кубометров.
За этот период импорт из России и Ирана сократился на 29,5 процента и 1,4 процента соответственно, а объем газа, поставленного из Азербайджана, увеличился на 39,6 процента.