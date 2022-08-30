ВЭФ-2022: "Аэрофлот" увеличил количество рейсов на Дальний Восток

В Москве состоялась встреча советника Президента России, ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ-2022(6+) Антона Кобякова и генерального директора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского. Стороны обсудили вопросы стратегического сотрудничества Фонда Росконгресс и авиакомпании в рамках планируемых Фондом крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий России в следующем календарном году, включая продвижение программ взаимодействия с регионами и поддержку юбилейной даты 100-летия ПАО "Аэрофлот".

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"Доступность авиаперелетов по стране - важное условие мобильности граждан и качества их жизни. Благодаря продуманной и системной политике, "Аэрофлот" демонстрирует открытость по отношению к людям и по-настоящему социальный подход. Мы очень заинтересованы в развитии региональных авиамаршрутов по России и будем оказывать разностороннюю поддержку по созданию необходимых условий для дальнейшей работы в этом направлении", - отметил Антон Кобяков.

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Участники встречи также обсудили текущие действия и меры, способствующие повышению транспортной доступности и связанности регионов, а именно - расширение маршрутной сети, увеличение частоты рейсов, введение специальных тарифов для отдельных категорий граждан, развитие инфраструктуры региональных хабов и др.

"Благодаря своевременной и масштабной государственной поддержке, которая оказывается отечественной авиаотрасли в настоящий период, авиакомпании имеют возможность реализовывать мероприятия, обеспечивающие потребности россиян в максимально удобных, безопасных и доступных перелетах, а также растущий интерес к путешествиям по внутренним направлениям", - сказал Сергей Александровский.

В летнем сезоне 2022 года Группа "Аэрофлот" впервые увеличила количество рейсов Москва-Владивосток-Москва до 5-ти, а к датам проведения ВЭФ-2022 - до 6-ти рейсов в день. Также увеличено количество рейсов из Москвы в Петропавловск-Камчатский, запущены прямые перелеты из Москвы в Анадырь и из Санкт-Петербурга во Владивосток, введен дополнительный рейс по этому направлению. "Аэрофлот" участвует в государственной программе субсидируемых тарифов для жителей Дальнего Востока и льготных категорий граждан, а также в течение уже нескольких лет реализует собственную социальную программу "плоских" тарифов для полетов в дальневосточные регионы. Летом этого года компания запустила серию специальных сниженных тарифов для молодежи и граждан пенсионного возраста.

Напомним, что 25 августа 2022 начался новый этап продаж в рамках программы туристического кешбэка за отдых в России. Продажи продлятся до 10 сентября. За проживание во время поездок на Дальний Восток для туристов размер кешбэка удвоен - до 40 тыс. рублей в максимуме. Чтобы получить повышенный кешбэк, необходимо забронировать проживание напрямую у отеля или санатория, участвующего в программе. Оплатить путешествие необходимо картой "Мир". Длительность поездки должна составлять от 4-х дней и 3-х ночей. Количество поездок с кешбэком на одного человека не ограничено.